Rusya, İran'ın nükleer bomba yapmasına izin vermeyecek - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısında konuşan Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın İran'nın nükleer bomba yapmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

İran ile nükleer anlaşma olarak da olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili Ortak Komisyon toplantısı Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı. ABD ve İran'ın anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere AB, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, tarafların anlaşmaya geri dönüşleriyle alakalı iyimser olduklarını ifade etti.

Ulyanov, 2018 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD tarafının anlaşmadan çekilmesinden sonra tarafların tekrar anlaşmaya geri dönüşü için doğrudan temasa gerek kalmayabileceğini ifade ederek, "Bunun mümkün olacağını düşünüyorum. KOEP Ortak Komisyonu üyeleri yeniden bir araya geldikten sonra katılımcı ülkelerin temsilcileri sürekli olarak bir araya geleceği için anlaşmanın tarafları doğrudan görüşmüş olacak" dedi.

Görüşmelerin 21 Mayıs tarihinden önce sonuçlanacağını ifade eden Ulyanov aynı zamanda Rusya'nın, İran'ın nükleer bomba yapımına kesinlikle izin vermeyeceklerini garanti etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)