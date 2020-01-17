Rusya: İran, sınırındaki ABD F-35'leri yüzünden yolcu uçağını vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya: İran, sınırındaki ABD F-35'leri yüzünden yolcu uçağını vurdu - Son Dakika Dünya

Rusya: İran, sınırındaki ABD F-35'leri yüzünden yolcu uçağını vurdu

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın Ukrayna'ya ait yolcu uçağı düşürmesinin, Tahran'ın ABD'nin misilleme korkusu nedeniyle yapıldığını ileri sürdü

Rusya: İran, sınırındaki ABD F-35'leri yüzünden yolcu uçağını vurdu, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın Ukrayna'ya ait yolcu uçağı düşürmesinin, Tahran'ın ABD'nin misilleme korkusu nedeniyle yapıldığını ileri sürdü.


Lavrov, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği yıllık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İran yine saldırı bekliyordu. O anda (yolcu uçağının düşürülmesi) İran'ın sınır bölgesinde en az altı adet F-35 savaş uçağı vardı. Bu bilgi henüz teyit edilmiş değil. Ancak böylesi durumlarda her zaman için yaşanabilecek sinir (gerginlik) halinin mevcudiyetinin altını çizmek isterim." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:13 
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