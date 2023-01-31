Rusya: İran, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: İran, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olacak

31.01.2023 17:11
Rusya: İran, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi meselesine değinen Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ile ilişkileri normalleştirme politikasını desteklediklerini belirtti.

Lavrov, bu yöndeki çalışmaları geliştirmeye hazır olduklarını vurgulayarak "İran'ın bu çalışmaya dahil olma konusunda anlaşma sağlandı. Hem Rusya hem İran hem de Türkiye, Suriye meselesinin çözümüyle uğraşan Astana üçlüsü üyesi. Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesini teşvik etme yönünde ilerideki temaslara Rusya ve İran'ın eşlik etmesinin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Süre ve belirli format üzerinde çalışmalar sürüyor. Adım adım ilerleme ve her adımın küçük de olsa somut sonuçlar getirmesi gerektiği konusunda anlayış var." dedi.

"Şukri, Blinken'in savaşla ilgili mesajını iletti"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in dün Mısır'ı ziyaret ettiğine dikkati çeken Lavrov, Şukri'nin, Blinken'in savaşla ilgili mesajını kendisine ilettiği bilgisini paylaştı.

Lavrov, "Rusya'nın mevcut durumun kapsamlı şekilde çözülmesini amaçlayan herhangi bir ciddi teklifi dinlemeye hazır olduğunu her zaman söyledik. Bakan aracılığıyla Rusya'nın durması, Rusya'nın Ukrayna'dan çıkması ve sonra her şeyin yoluna gireceği mesajını bir kez daha duyduk." diye konuştu.

"Batı'nın Ukrayna'daki planlarının gerçekleşmemesi için önlemler alıyoruz"

NATO'nun Rusya'ya karşı başlatılan hibrit savaşa doğrudan dahil olduğunu belirten Lavrov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Batı'nın Ukrayna'daki planlarının gerçekleşmemesi için gerekli tüm önlemleri alıyor ve bu planlar gerçekleşmeyecek." dedi.

Lavrov, Filistin'deki durumdan endişe duyduklarını ve Filistin ile İsrail arasında müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

"Ukrayna'da silahlı çatışmaya son verilmesi gerekiyor"

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de Blinken ile dünkü görüşmelerde ikili ilişkileri ve Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi ele aldıklarını dile getirdi.

Blinken'in savaşla ilgili görüşlerini Lavrov'a aktardığını dile getiren Şukri, şunları kaydetti:

"Rusya'nın da bu konudaki görüşünü bugün duydum. Temaslar sürüyor. Herkes, sorunun masada siyasi yollarla nihai çözümünün peşindedir. Çalışmamızın ana hedefi de budur. Silahlı çatışmaya son verilmesi gerekiyor. Tarafların çıkarlarının dikkate alınmasıyla müzakere süreci bağlamında tüm sorunların kapsamlı şekilde çözülmesi gerekiyor. Çözüme varılması için tüm ilgili taraflarla temaslarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca bu krize diplomatik çözümler bulmak için tüm uluslararası ortaklarla ikili veya çok taraflı formatlarda çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Rusya: İran, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olacak Rusya: İran, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olacak İran'daki depremden etkilenen Azerbaycan Türkleri yardım bekliyor İran'daki depremden etkilenen Azerbaycan Türkleri yardım bekliyor Lavrov: 'İran'ı Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil etmek için anlaşmaya varıldı' Lavrov: 'İran'ı Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil etmek için anlaşmaya varıldı'

Türkiye, Suriye, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: İran, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:49 Utanmazlığın arka planı! Çocuğunun yanındaki erotik yayını "hediye" para için yapmış
17:27 Diyanet, Gelecek Partili Torun'un vefat eden kızı için hatim okutmasına izin verilmediği iddialarını yalanladı
16:50 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu
16:57 Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi! TOKİ'nin dev projesinde kuralar yarın çekiliyor
16:57 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Oosterwolde de gelir gelmez İstanbul trafiğinden nasibini aldı: Çılgınca
16:51 Son Dakika: TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı
16:49 Maça giderken gördüğüne inanamadı! İstanbul'daki manzara yeni transferin canını sıktı
16:35 Son Dakika: TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
14:52 Dağdan kopan dev kaya ezip geçiyordu! Canlarını son anda kurtardılar
16:25 Bir döneme damga vuran efsane efsane güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını üzen haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2023 18:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: İran, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement