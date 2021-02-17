Rusya, İran ve Türkiye'den İsrail'e Suriye'deki saldırılarını durdurma çağrısı - Son Dakika

Rusya, İran ve Türkiye'den İsrail'e Suriye'deki saldırılarını durdurma çağrısı

17.02.2021 16:52
Rusya, İran ve Türkiye'den İsrail'e Suriye'deki saldırılarını durdurma çağrısı, System.String[]

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu görüşmelerin ardından garantör ülkelerin yaptığı ortak açıklamada, "Rusya, Türkiye ve İran, İsrail'in Suriye'de uluslararası hukuku ihlal eden, Suriye ve komşu ülkelerin egemenliğini baltalayan, ayrıca bölgedeki istikrar...

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu görüşmelerin ardından garantör ülkelerin yaptığı ortak açıklamada, "Rusya, Türkiye ve İran, İsrail'in Suriye'de uluslararası hukuku ihlal eden, Suriye ve komşu ülkelerin egemenliğini baltalayan, ayrıca bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit eden askeri saldırıları kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Soçi kentinde Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 15'incisi tamamlandı. Dün başlayan ve bugün tamamlanan toplantılara Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Esad rejimi ve Suriye muhalefet temsilcileri de katıldı. Toplantının ardından alınan kararlar garantör ülkelerin ortak açıklamasıyla kamuoyuna duyurulurken bu yıl içerisinde Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da yeni bir toplantı yapılacağı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından toplantının ardından yapılan açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü baltalamaya çalışan, ayrıca komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan her türlü ayrılıkçı planlara karşı ortak tavır göstermeyi bir kez daha dile getirerek buna karşı işbirliğimizi sürdürmeye karar verdik" denildi.

Açıklamada DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele vurgusu yapılırken sivillerin korunması yönünde de ortak amaç güdüldüğü belirtildi. Suriye'de sivillere yönelik saldırıların kınandığı kaydedilen açıklamada, " İdlib'te gerginliği azaltma bölgesindeki durumu inceledik ve İdlib ile ilgili mevcut tüm anlaşmaları eksiksiz uygulayarak sahada barışı sürdürme ihtiyacını vurguladık" ifadeleri yer aldı.

Garantör ülkelerden İsrail'e çağrı

Rusya, Türkiye ve İran arasında imzalanan ortak açıklamada İsrail'in, Suriye'ye yaptığı saldırılar kınandı. Yapılan açıklamada, "Rusya, Türkiye ve İran, İsrail'in Suriye'de devam eden, uluslararası hukuku ve uluslararası beşeri hukuku ihlal eden, Suriye ve komşu ülkelerin egemenliğini baltalayan, ayrıca bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit eden askeri saldırılarını kınıyor ve sona erdirilmesi çağrısında bulunuyor" denildi. Açıklamada ayrıca bazı silahlı grupların Suriye petrollerini yasadışı yollarla pazarlaması konusunun da ele alındığı ifade edilirken bu durumunda garantör ülkeler tarafından kınandığı da belirtildi. - MOSKOVA

İsrail, Suriye, Rusya, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, İran ve Türkiye'den İsrail'e Suriye'deki saldırılarını durdurma çağrısı - Son Dakika


Son Dakika

Instagram hesabı ele geçirilen Nuno Tavares'in paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı 1 çocuk annesi kadın, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu "Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği Kayseri'de 12 yaşından küçük kızı taciz eden şahsa 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş
Bahçeli'den muhalefete 'Gara' yanıtı: Bir sorumlu aranıyorsa biz de varız Bahçeli'den muhalefete 'Gara' yanıtı: Bir sorumlu aranıyorsa biz de varız         
17:27
AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum         
15:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım         
13:11
Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar         
12:37
Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı         
11:55
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Kuzey Koreli üç bilgisayar korsanı, 1,3 milyar dolarlık soygunla suçlanıyor Kuzey Koreli üç bilgisayar korsanı, 1,3 milyar dolarlık soygunla suçlanıyor         
06:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 17:43:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya, İran ve Türkiye'den İsrail'e Suriye'deki saldırılarını durdurma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei