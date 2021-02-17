Rusya, İran ve Türkiye'den İsrail'e Suriye'deki saldırılarını durdurma çağrısı - Son Dakika

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu görüşmelerin ardından garantör ülkelerin yaptığı ortak açıklamada, "Rusya, Türkiye ve İran, İsrail'in Suriye'de uluslararası hukuku ihlal eden, Suriye ve komşu ülkelerin egemenliğini baltalayan, ayrıca bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit eden askeri saldırıları kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Soçi kentinde Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 15'incisi tamamlandı. Dün başlayan ve bugün tamamlanan toplantılara Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Esad rejimi ve Suriye muhalefet temsilcileri de katıldı. Toplantının ardından alınan kararlar garantör ülkelerin ortak açıklamasıyla kamuoyuna duyurulurken bu yıl içerisinde Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da yeni bir toplantı yapılacağı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından toplantının ardından yapılan açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü baltalamaya çalışan, ayrıca komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan her türlü ayrılıkçı planlara karşı ortak tavır göstermeyi bir kez daha dile getirerek buna karşı işbirliğimizi sürdürmeye karar verdik" denildi.

Açıklamada DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele vurgusu yapılırken sivillerin korunması yönünde de ortak amaç güdüldüğü belirtildi. Suriye'de sivillere yönelik saldırıların kınandığı kaydedilen açıklamada, " İdlib'te gerginliği azaltma bölgesindeki durumu inceledik ve İdlib ile ilgili mevcut tüm anlaşmaları eksiksiz uygulayarak sahada barışı sürdürme ihtiyacını vurguladık" ifadeleri yer aldı.

Garantör ülkelerden İsrail'e çağrı

Rusya, Türkiye ve İran arasında imzalanan ortak açıklamada İsrail'in, Suriye'ye yaptığı saldırılar kınandı. Yapılan açıklamada, "Rusya, Türkiye ve İran, İsrail'in Suriye'de devam eden, uluslararası hukuku ve uluslararası beşeri hukuku ihlal eden, Suriye ve komşu ülkelerin egemenliğini baltalayan, ayrıca bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit eden askeri saldırılarını kınıyor ve sona erdirilmesi çağrısında bulunuyor" denildi. Açıklamada ayrıca bazı silahlı grupların Suriye petrollerini yasadışı yollarla pazarlaması konusunun da ele alındığı ifade edilirken bu durumunda garantör ülkeler tarafından kınandığı da belirtildi. - MOSKOVA