Rusya, İran ve Türkiye Parlamenterleri 10 Nisan'da Buluşacak
1 saat önce
Rusya, İran ve Türkiye'nin parlamentolarının uluslararası ilişkiler komitelerinin ortak toplantısının 10 Nisan'da Duma'da düzenleneceği ve özellikle Suriye'deki durumun görüşüleceği bildirildi.
Rusya
, İran
ve Türkiye
'nin parlamentolarının uluslararası ilişkiler komitelerinin ortak toplantısının 10 Nisan
'da Duma'da düzenleneceği ve özellikle Suriye
'deki durumun görüşüleceği bildirildi.
Federasyon Konseyi'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Duma'da Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev
, Türkiye ve İran'ın parlamentoları, Rusya federal meclisinin uluslararası ilişkiler komitelerinin ilk ortak toplantısına katılacak" denildi.
Görüşülecek konular arasında Suriye'deki durum bulunuyor. Açıklamada, "Konstantin Kosaçev, ülkedeki durum hakkındaki durum ve barış sürecine ilişkin perspektiflere ilişkin raporu sunacak" denildi. - Kaçmaz
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:15 Kaynak: DHA
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