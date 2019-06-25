Rusya, İran yaptırımlarına tepki gösterdi
12 dakika önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD, agresif bir politika izleyerek, kendisine itaat etmeyenleri cezalandırmaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:53
Rusya Dışişleri Bakanlığı
, "ABD, agresif bir politika izleyerek, kendisine itaat etmeyenleri cezalandırmaya çalışıyor." açıklamasında bulundu.
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