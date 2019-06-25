Son Dakika Haberleri: Rusya, İran yaptırımlarına tepki gösterdi
Son Dakika Ekonomi Haber

Rusya, İran yaptırımlarına tepki gösterdi

12 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD, agresif bir politika izleyerek, kendisine itaat etmeyenleri cezalandırmaya çalışıyor.

Rusya, İran yaptırımlarına tepki gösterdi, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD, agresif bir politika izleyerek, kendisine itaat etmeyenleri cezalandırmaya çalışıyor." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:53 
Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı, İngiltere'ye 2,4 milyon sterline mal oldu Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti Bülent Arınç'tan 23 Haziran yorumu: Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:05:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, İran yaptırımlarına tepki gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]