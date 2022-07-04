Rusya işgalinin akıllı telefon dünyasına etkisi: Pazarda Çin etkisi! - Son Dakika
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Rusya işgalinin akıllı telefon dünyasına etkisi: Pazarda Çin etkisi!

04.07.2022 19:00
Rusya işgalinin akıllı telefon dünyasına etkisi: Pazarda Çin etkisi!

Rusya, teknoloji konusunda yönünü Çin'e dönmüş durumda. Bu durum Çinli akıllı telefon üreticileri için bir fırsat oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, hiç kuşkusuz insanlık açısından oldukça endişe verici gelişmelere sahne oluyor. Öte yandan tüm dünya, Rusya'ya karşı tepkilerini göstermek için ambargo uyguluyor. Rusya'nın birçok alanda eli daraldı. Bu alanlardan birisi de akıllı telefon pazarı oldu. Ancak, bu daralma Çinli akıllı telefon üreticilerine yaradı.

Çinli akıllı telefon üreticileri, bir yılda 2 kattan fazla büyüdü

Rusya, uygulanan ambargolar sonrası tüm sektörlerdeki teknolojik ürün ihtiyacını Çin'den karşılıyor. Çin'in verdiği destek Rusya'yı büyük sorunlardan kurtarırken kendilerine de büyüme fırsat sunuyor. Bu alanlardan birisi de akıllı telefon dünyası oldu.

Akıllı telefonların hafızaya yıkıcı etkisi!

Vivo, Xiaomi, Tecno, Realme, Infinix, iTel ve Nokia (HMD Global) gibi Çinli akıllı telefon üreticileri, son dönemde yüzde 100'den fazla büyüme kaydetti. Bu belirtilen süre boyunca Rusya'da 10 milyondan fazla akıllı telefon satışı gerçekleşti.

Bu gelişimler arasında en dikkat çekici isim Realme ve Tecno oldu. Realme, 2021'in ilk yarısında 498 bin akıllı telefon satmıştı. Bu yılın aynı döneminde ise yaklaşık 1,1 milyon adet satarak büyük bir zıplama yaşadı. Tecno akıllı telefonların birim satışları Mayıs ve Haziran aylarında 20 kattan fazla artış yaşadı.

Ek olarak Poco'nun birim satışları yıldan yıla yüzde 16 artarken, Nokia'nın yüzde 40'tan fazla arttı. Bu süreçte Samsung'un payı yüzde 15 düşerken, Apple'ın payı yıldan yıla yüzde 14 düştü. Öte yandan Analiste göre, Rus akıllı telefon pazarının yüzde 90'ına hakim olacak.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya işgalinin akıllı telefon dünyasına etkisi: Pazarda Çin etkisi! - Son Dakika

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