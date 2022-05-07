Rusya: İskender füzesiyle Harkiv'de 2 tren garında Batı'dan gelen silahları yok ettik - Son Dakika
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Rusya: İskender füzesiyle Harkiv'de 2 tren garında Batı'dan gelen silahları yok ettik

07.05.2022 23:50

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un açıklamaları Rusya: İskender füzesiyle Harkiv'de 2 tren garında Batı'dan gelen silahları yok ettik MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İskender füze sistemi ile Harkiv'deki Krasnograd ve Karlovka...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un açıklamaları Rusya: İskender füzesiyle Harkiv'de 2 tren garında Batı'dan gelen silahları yok ettik

MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İskender füze sistemi ile Harkiv'deki Krasnograd ve Karlovka tren garları civarında ABD ve Batı ülkelerinden gelen silah ve askeri teknik araçların yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizden ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla Artsiz, Odessa ve Voznesensk bölgelerindeki askeri havaalanlarında bulunan Ukrayna hava kuvvetlerine ait, insansız hava araçları dahil havacılık teçhizatı ve havacılık silahlarının imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, "İskender taktik füze sistemi ile Harkiv bölgesinde Krasnograd ve Karlovka tren istasyonları civarında ABD ve Batı ülkelerinden teslim edilen büyük miktarda silah ve askeri teknik araç ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 58. Motorize Piyade Tugayı personeli vurularak yok edildi." ifadelerini kullandı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Yılan Adası civarında havada Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-24 bombardıman uçağı, Su-27 avcı uçağı, içinde asker bulunan Mi-8 model 3 helikopter ve 3 insansız hava aracını vurduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna hücumbotu "Stanislav"ın da yok edildiğini vurguladı.

Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 154 uçak, 115 helikopter, 764 insansız hava aracı, 296 hava savunma füze sistemi, 2 bin 902 tank ve zırhlı araç, 333 çok namlulu roketatar, 1378 obüs ve havan topu, 2 bin 728 özel askeri aracın imha edildiğini belirtti.

"5 Mayıs'tan bu yana Azovstal'dan 51 sivil tahliye oldu"

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın önlemleri, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Örgütünün aktif katılımıyla yapılan insani operasyonda Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan 5 Mayıs'tan bu yana 18 erkek, 22 kadın ve 11 çocuktan oluşan 51 sivilin tahliye edildiğini ve tahliyenin tamamlandığını bildirdi.

Ukrayna'da 8 Mayıs'ta 2. Dünya Savaşı'nda ölenleri anma günü için yapılacak kutlamalarda Kiev yönetiminin Rus ordusunu suçlamak için ülkenin batı bölgelerinde sivillerin ölümüne neden olacak provokasyon planladığını iddia eden Mizintsev, "Bu amaçla, Kramatorsk Tren Garı'nda olduğu gibi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Lviv ve Volın bölgelerinde insanların toplandığı kalabalık yerlere Toçka-U füzesiyle saldıracak." ifadelerini kullandı.

Rusya: İskender füzesiyle Harkiv'de 2 tren garında Batı'dan gelen silahları yok ettik
Rusya: İskender füzesiyle Harkiv'de 2 tren garında Batı'dan gelen silahları yok ettik
Rusya: İskender füzesiyle Harkiv'de 2 tren garında Batı'dan gelen silahları yok ettik
Rusya: İskender füzesiyle Harkiv'de 2 tren garında Batı'dan gelen silahları yok ettik

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: İskender füzesiyle Harkiv'de 2 tren garında Batı'dan gelen silahları yok ettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya: İskender füzesiyle Harkiv'de 2 tren garında Batı'dan gelen silahları yok ettik - Son Dakika
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