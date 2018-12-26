Son Dakika Haberleri: Rusya: "İsrail Dünkü Saldırılarda 2 Sivil Uçağı Hedef Aldı"

Rusya: "İsrail Dünkü Saldırılarda 2 Sivil Uçağı Hedef Aldı"

18 dakika önce

Rusya, İsrail'in Suriye'ye başlattığı saldırılar kapsamında dün 2 sivil uçağı hedef aldığını bildirdi.

Rusya:
Rusya, İsrail'in Suriye'ye başlattığı saldırılar kapsamında dün 2 sivil uçağı hedef aldığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada tehdit edilen uçuşlar hakkında bilgi verilmedi.

İsrail ile Suriye arasında gerginlik tırmanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in dün Suriye'ye yönelik başlattığı hava saldırılarında Şam Havaalanı'ndaki 2 sivil uçuşu hedef aldığını duyurdu. Hangi uçuşların tehdit edildiğine dair açıklama yapılmazken, Şam yakınlarına atılan 16 İsrail füzesinden 14'ünün geri püskürtüldüğü kaydedildi. Suriye'den yapılan açıklamada ise 3 askerin yaralandığı bildirildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:50 Kaynak: İHA

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