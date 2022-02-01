Üye Girişi
Rusya, İsrail'in elektromanyetik etki nedeniyle Suriye'deki savunma sistemlerini durdurması talebini reddetti - Son Dakika

Rusya, İsrail'in elektromanyetik etki nedeniyle Suriye'deki savunma sistemlerini durdurması talebini reddetti

01.02.2022 02:52
Rusya, İsrail'in elektromanyetik etki nedeniyle Suriye'deki savunma sistemlerini durdurması talebini reddetti

TEL Rusya'nın, Suriye'de çalıştırdığı savunma sistemlerini durdurması yönündeki İsrail'in talebine olumsuz cevap verdiği belirtildi.

TEL Rusya'nın, Suriye'de çalıştırdığı savunma sistemlerini durdurması yönündeki İsrail'in talebine olumsuz cevap verdiği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Rus ordusunun Suriye'de çalıştırdığı savunma sistemleri Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndaki elektronik sistemleri olumsuz etkiliyor.

Lazkiye Humeymim Üssü'nde Rusya'nın çalıştırdığı elektronik savunma sistemlerinin Tel Aviv'e inen uçakların GPS sistemlerinde elektromanyetik karışıklık meydana getirdiğini belirten bir mektubun Rusya'ya gönderildiği kaydedildi.

Moskova, İsrail'in talebini reddederken, söz konusu sistemlerin bölgedeki askerlerini korumak amaçlı tasarlandığını vurguladı.

Rusya'nın gelişmiş savunma sistemlerini çalıştırmasının Akdeniz'in doğusunda var olan elektromanyetik alanı bozduğuna dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, İsrail'de bazı kesimlerin, söz konusu durumu, Rusya'nın Suriye'ye yönelik İsrail saldırıları konusunda ülkede "ev sahibinin kim olduğu"nu gösterme çabası şeklinde yorumladığı ifade edildi.

Kan'a konuşan İsrail Havayollarındaki bir şirkette çalışan bir pilot, elektromanyetik etkinin 2019 başlarında oldukça güçlü olduğunu ancak daha sonra bittiğini belirtirken, son 4 hafta içinde Ben Gurion Havalimanı bölgesinde benzeri olumsuz duruma yeniden tanık olduklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500

Tel Aviv, İsrail, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, İsrail'in elektromanyetik etki nedeniyle Suriye'deki savunma sistemlerini durdurması talebini reddetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:04 Muğla'da feci olay! Eski eşi ve ailesini çocuklarının gözleri önünde bıçakladı
00:54 Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi yaşamını yitirdi
00:47 Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi aynı kaldı, santrallere yüzde 14 zam yapıldı
00:46 Ünlü kahinden insan ömrü hakkında ilginç sözler! 2040'ı gördüğünü iddia etti
00:12 Son Dakika: Fenerbahçe'de şaşırtan veda! Alman yıldız Danimarka ekibine kiralandı
00:08 Evinin penceresine konan kelebekteki bu detay büyük şaşkınlık yarattı!
00:06 Elektrik tarifesindeki yeni düzenleme vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte oranlar
23:47 Korkutan kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
23:46 Ay-Yıldızlı ekip dört gözle haber bekliyor! Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav resmen Premier Lig'de
23:44 Nihat Doğan, Ece Erken'e seslendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gündem olacak sözler: Ganimeti paylaşamadılar mesele bu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 03:00:28. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, İsrail'in elektromanyetik etki nedeniyle Suriye'deki savunma sistemlerini durdurması talebini reddetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement