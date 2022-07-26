Rusya: İsrail'in Ukrayna konusundaki söylemi yapıcı değil ve taraflı - Son Dakika
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Rusya: İsrail'in Ukrayna konusundaki söylemi yapıcı değil ve taraflı

26.07.2022 12:53
Rusya: İsrail'in Ukrayna konusundaki söylemi yapıcı değil ve taraflı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Ukrayna konusunda "yapıcı olmayan" ve "taraflı" söylem kullandığını belirterek, "Bu bizim için kesinlikle anlaşılmaz ve garipti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Ukrayna konusunda "yapıcı olmayan" ve "taraflı" söylem kullandığını belirterek, "Bu bizim için kesinlikle anlaşılmaz ve garipti." dedi.

Zaharova, bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Rusya ve Ukrayna savaştaki pozisyonunu değerlendirdi.

"Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilerin kendi başına kötüleşmediğini" belirten Zaharova, "Maalesef, son aylarda Tel Aviv tarafından yapılan açıklamalarda, kesinlikle yapıcı olmayan ve en önemlisi, taraflı söylem duyduk. Bu bizim için kesinlikle anlaşılmaz ve garipti. Çünkü İsrail, diaspora, hem Ukrayna hem de Rusya ile ilişkilere dahil olması açısından tablonun tamamını görmeliydi." dedi.

İsrail'in Rusya karşıtı pozisyon sergilediğini ve sadece Ukrayna yönetimini desteklediğine dikkati çeken Zaharova, "bunun Batı'nın tuhaf ve vahşi sesiyle uyumlu olduğunu ve soru işaretleri oluşturduğunu" vurguladı.

Zaharova, "Şimdi bu ülkenin yönetiminden, Rusya'nın bazı eylemlerinin ikili ilişkileri etkileyebileceği yönünde yorumlar duyduğumuzda, şunu sormak isterim: Aynı insanlar, son aylarda kendi eylem ve açıklamaların ikili ilişkileri etkilediğini düşünmüyor mu? Bu pozisyon, aktif şekilde terfi edildi. Bu açıklamalar rastgele yapılmadı. Bu, oldukça geniş çaplı bir siyasi irade idi." şeklinde konuştu.

Rusya Adalet Bakanlığının, İsrail Yahudi Ajansı (JAFI) temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurması meselesine değinen Zaharova, "Bu şüphesiz yasal düzlemdir." ifadesini kullandı.

JAFI'nin Rusya'daki temsilciliğinin tasfiye edilmesi talebi

Rusya Adalet Bakanlığı, geçen hafta, JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi talebinde bulunmuştu. Konuyla ilgili ön inceleme duruşmasının 28 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

Bu konuyu görüşmek üzere Rusya'ya gitmek isteyen İsrailli hukuk heyetine Moskova makamlarından henüz onay gelmediği bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Temmuz'da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, JAFI'nin Rusya temsilciliğinin kapatılmasıyla ilgili talebin, Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid de Moskova'nın, JAFI'nin Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin "iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini" belirtmişti.

Hedefini, "tüm dünyadaki Yahudi halklarının, mirası ve topraklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak ve gelişen bir Yahudi geleceği ile güçlü bir İsrail'i inşa etmek için onları güçlendirmek" olarak açıklayan JAFI, 1929'da kuruldu. Söz konusu ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: İsrail'in Ukrayna konusundaki söylemi yapıcı değil ve taraflı - Son Dakika

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