Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak - Son Dakika
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Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak

26.07.2022 15:33
Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak

Ukrayna limanlarından tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmak üzere Rus askeri heyeti İstanbul'a geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' hükümlerine uygun olarak Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarına başladığı bildirildi.

Tuğamiral Eduard Luyik başkanlığında bir uzman heyetin bugün İstanbul'da olacağı ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacağı kaydedilen açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus uzmanların ana görevi girişimin pratik uygulama aşamasına girmesi için gerekli tüm sorunları hızlı bir şekilde çözmek olacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Rus heyetinin faaliyetlerinin Rusya Savunma Bakanlığının özel kontrolü altında olduğuna dikkat çekildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

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