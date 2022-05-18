Rusya: İsveç'in NATO üyeliğine tepkimiz, bu ülkeye silah konuşlandırılmasına bağlı - Son Dakika
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Rusya: İsveç'in NATO üyeliğine tepkimiz, bu ülkeye silah konuşlandırılmasına bağlı

18.05.2022 16:22
Rusya: İsveç'in NATO üyeliğine tepkimiz, bu ülkeye silah konuşlandırılmasına bağlı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in NATO'ya üyelik kararına yönelik tepkilerinin, bu ülkeye yabancı askeri üsler ve silahların konuşlandırılmasına bağlı olacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in NATO'ya üyelik kararına yönelik tepkilerinin, bu ülkeye yabancı askeri üsler ve silahların konuşlandırılmasına bağlı olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsveç'in Moskova Büyükelçisi Malena Mard'ın İsveç hükümetinin NATO'ya katılım kararı hakkında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Titov'a bilgi verdiği belirtildi.

Rus tarafının, İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakı'na katılımı konusundaki tutumuna ilişkin bir çok defa resmi açıklamalar yaptığına işaret edilerek, bu tutumun, "ulusal güvenliği sağlama yolları konusundaki seçimin her devletin egemenlik hakkı olduğu ancak bunun diğer ülkelerin güvenliğine tehdit oluşturmaması gerektiği" görüşüne de dayandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Askeri-teknik yönler de dahil olmak üzere tepkimiz ve olası misilleme önlemlerimiz, İsveç topraklarında yabancı askeri üsler ve saldırı silah sistemleri konuşlandırılması dahil İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakı'na entegrasyonunun gerçek sonuçlarına bağlı olacaktır." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın, Kuzey Avrupalı ??komşu ülkelerinin girişimiyle Baltık Denizi Devletleri Konseyi ve Arktik Konseyi de dahil olmak üzere bölgesel iş birliği yapılarının, dünyanın daha önce istikrarlı olan bu bölgesindeki durumu daha da kötüleştireceği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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