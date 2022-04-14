Rusya: "İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılırsa Rusya batı kanadındaki birliklerini 2 katından fazla arttırır" - Son Dakika

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın batı kanadındaki birliklerini 2 katından fazla arttıracağı uyarısında bulundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma ihtimaline değindi. Bu ülkelerin NATO'ya dahil olma ihtimalinin sıklıkla tartışıldığına dikkat çeken Medvedev, "İsveç ve Finlandiya'nın, NATO'ya katılma ihtimali vahşi bir ciddiyetle tartışıyorlar. İttifakın kendisi, mümkün olan en kısa sürede ve asgari bürokratik prosedürlerle onları kelimenin tam anlamıyla 'beyaz eller altında' kabul etmeye hazır" dedi.

Rusya'nın böyle bir hamleye nasıl karşılık vereceğine de cevap veren Medvedev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın batı kanadındaki birliklerini 2 katından fazla arttıracağı uyarısında bulunarak, "NATO'da kaç ülke var? Bir bütün olarak baktığımızda bizim için 30 veya 32 ülke var. 2 eksik veya 2 fazla bunun çok önemi yok. İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılırsa Rusya ile ittifakın kara sınırlarının uzunluğu iki katından fazla olacaktır. Doğal olarak, bu sınırların güçlendirilmesi gerekecektir. Kara kuvvetleri ve hava savunmasının gruplandırılmasını ciddi şekilde güçlendirmek, Finlandiya Körfezi sularında önemli deniz kuvvetleri konuşlandırılmalı. Bu durumda, Baltık'ın nükleer olmayan herhangi bir statüsünden bahsetmek artık mümkün olmayacak. Yeniden denge sağlamak gerekiyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasaydı İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olması gibi bir ihtimalin tartışılmayacağı yönündeki iddialara da cevap veren Medvedev, "Ukrayna'daki özel operasyon olmasaydı, bu ülkelerin NATO'ya katılması ihtimalinin ortaya çıkmayacağını ve durumun Rusya için daha kolay olacağını öne sürmenin bir anlamı yok. Birincisi, daha önce onları ittifaka çekmek için girişimlerde bulunuldu. İkincisi ve en önemlisi, bu ülkelerle Ukrayna'da olduğu gibi toprak anlaşmazlığımız yok. Bu yüzden üyeliğin bizim için ölçütü farklıdır" dedi.

İsveç ve Finlandiya halkının böyle bir olaya sürüklenmeyeceğini savunan Medvedev, "İsveç ve Finlandiya'da NATO'ya katılım ihtiyacı konusu kamuoyunu yarı yarıya bölmüş durumda. Aklı başında hiç kimse daha yüksek fiyatlar ve vergiler, sınırlar boyunca artan gerilimler, İskender füzeleri, hipersonik ve nükleer silahları olan gemileri kendi evlerinden kol mesafesindeki uzaklıkta istemez" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)