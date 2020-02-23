Rusya, Japonya'daki gemiden 8 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya, Japonya'daki gemiden 8 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika

Rusya, Japonya'daki gemiden 8 vatandaşını tahliye etti

6 saat önce

Rusya, Japonya'daki karantina sürecinin sona erdiği yolcu gemisinden 3'ü korona virüsü taşıyan 8 Rus vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya, Japonya'daki gemiden 8 vatandaşını tahliye etti, System.String[]

Rusya, Japonya'daki karantina sürecinin sona erdiği yolcu gemisinden 3'ü korona virüsü taşıyan 8 Rus vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.


Japonya'nın Yokohoma kenti limanından 20 Ocak'ta ayrılarak 3 Şubat'ta geri dönen ve 1 Çinli yolcuda virüs tespit edildikten sonra karantinaya alınan Diamond Princess adlı gemiden 8 Rus turist tahliye edildi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova yaptığı açıklamada, "8 vatandaş Rusya'ya döndü, gemide oldukları sırada 3 vatandaşta yeni tip korona virüsüne rastlanmıştı. Diğer Rusya vatandaşları ise Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın özel uçağı ile yolculuk yapmayı reddetti" dedi.


Tahliye edilen 8 kişinin Tataristan'ın başkenti Kazan'da özel bir sağlık merkezinde 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağını belirten Golikova, virüs taşıyan 3 kişinin ise tedavisine devam edildiğini aktardı. - MOSKOVA

Japonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan "İdlib" açıklaması Açıklaması
Afet Uzmanı Yıldırım Güngör canlı yayında uyardı: Kerpiç evler yıkılabilir, boşaltılmalı İran'daki ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:31:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya, Japonya'daki gemiden 8 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]