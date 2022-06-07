"Maalesef Japonya, hükümetler arasındaki anlaşmanın ayrılmaz parçası olan Sahalin Bölgesi'ne karşılıksız teknik yardımın sağlanmasına ilişkin belgenin imzalanmasını geciktirerek, anlaşma çerçevesinde yapması gereken ödemeleri dondurma yönünde pozisyon sergiliyor. Mevcut durumda, Japon tarafı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirene kadar 1998 tarihli anlaşmanın askıya alınması yönünde kararı almak zorundayız."

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Japonya, Japon, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya, Japonya ile deniz balıkçılığı alanındaki iş birliği anlaşmasını askıya aldı - Son Dakika

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