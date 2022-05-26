Rusya, Japonya'nın Düşmanlığı Karşısında Savunmasını Güçlendirmek Zorunda Kalabileceğini Bildirdi

Zaharova, Japonya'nın Uzak Doğu'da Rusya'nın güvenliğine ciddi meydan okuma ve potansiyel tehdit oluşturan başka kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu söyledi.

MOSKOVA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Perşembe günü yaptığı açıklamayla, Japonya'nın düşmanca faaliyetlerini yakından izlediğini ve buna karşılık savunma kabiliyetini güçlendirme hakkını saklı tuttuğunu duyurdu. Söz konusu ifadeler, Salı günü Çin ve Rus hava kuvvetleri tarafından yürütülen ortak stratejik hava devriyesine karşı Japonya'nın sözde protestosu hakkında görüşlerini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından bir yazılı açıklamada kullanıldı.

Zaharova, Rus ve Çin orduları arasındaki işbirliğinin, ikili ilişkilerin önemli bir parçası olduğunu ve ortaklaşa yürütülen düzenli hava devriyelerinin, iki silahlı kuvvet arasındaki yüksek düzeyli karşılıklı güven ve etkileşimi ortaya koyduğunu söyledi. Zaharova, bu devriyelerin uluslararası hukuk normlarına tam uygunluk içinde düzenlendiğini ve Asya-Pasifik bölgesi ve dünyada barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi hedeflerinin tümüyle gerçekleştirildiğini vurguladı. Zaharova, Tokyo'yu halihazırda geleneksel hale gelmiş söz konusu faaliyetlere odaklanarak bu etkinliklerin hedef ve içeriğini çarpıtmak ve bunları haksız yere Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuyla ilişkilendirmekle eleştirdi. Sözcü, Japonya'nın sözde protestosunu "temelden yoksun ve saçma" olarak niteledi.

Zaharova, Japon hükümetinin ABD ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün bölge dışı üyeleriyle askeri-siyasi işbirliğini hızlandırdığının ve Rus sınırları yakınlarında daha önce eşi benzeri görülmemiş ölçekte ortak askeri tatbikatlar düzenlendiğinin altını çizdi. Sözcü, Japonya'nın Avustralya-İngiltere-ABD (AUKUS) üçlü güvenlik ortaklığına bağlanmaya çalıştığını, ABD'nin orta ve kısa menzilli füzelerini topraklarına yerleştirme olasılığını incelediğini ve Uzak Doğu'da Rusya'nın güvenliğine ciddi meydan okuma ve potansiyel tehdit oluşturan başka kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu sözlerine ekledi.