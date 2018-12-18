Son Dakika Haberleri: Rusya, Japonya Sınırına Üs Kurdu

Rusya, Japonya Sınırına Üs Kurdu

1 saat önce

Rusya'nın, Japonya ile ihtilafa düştükleri Kuril Adalarına yeni bir üs inşa ettiği açıklandı.

Rusya, Japonya Sınırına Üs Kurdu, System.String[]

Rusya'nın, Japonya ile ihtilafa düştükleri Kuril Adalarına yeni bir üs inşa ettiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya ile ihtilaflı olan Kuril Adalarına askeri üs kurduklarını açıkladı. Bakanlıkça yapılan açıklamada, adalardaki kuvvetlerin artırılacağı ve ihtilaflı 4 adanın 2'sinde 4 askeri lojmanın açılacağı duyuruldu. Japon Savunma Bakanlığınca paylaşılan istihbarata göre Ruslar adalara 3 bin 500 asker konuşlandırmış durumda.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono düzenlediği olağan basın toplantısında, Japonya'nın Rusya'ya itiraz edeceğini duyurdu.

Açıklamanın Japon Başbakanı Shinzo Abe'nin Rusya'ya 21 Ocak'ta düzenleyeceği ziyaretten önce gelmesi dikkat çekti. İki ülkenin, İkinci Dünya Savaşından beri imzalanamayan barış anlaşmasında mutabakata varmayı görüşeceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:57 Kaynak: İHA

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