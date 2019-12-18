Rusya, Japonya'ya ait 5 balıkçı teknesine el koydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya, Japonya'ya ait 5 balıkçı teknesine el koydu - Son Dakika

Rusya, Japonya'ya ait 5 balıkçı teknesine el koydu

6 saat önce

Rusya'nın, Japon bandıralı 5 balıkçı teknesine el koyduğu bildirildi.

Rusya, Japonya'ya ait 5 balıkçı teknesine el koydu, System.String[]

Rusya'nın, Japon bandıralı 5 balıkçı teknesine el koyduğu bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rus sahil güvenlik yetkilileri tarafından el konulan balıkçı teknelerinin Rusya'nın elinde bulunan Kunaşiri Adası'na götürüldüğünü açıkladı.

Teknelere avlanılan balık miktarıyla ilgili gerçeği yansıtmayan bildirimde bulundukları gerekçesiyle el konulduğu belirtilen açıklamada, Rusya'ya teknelerin ve 24 kişilik mürettebatın salıverilmesi çağrısında bulunuldu.

Japonya Hükümet Sözcüsü, Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga ise mürettebatta bulunanların sağlık durumunun iyi olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

Japonya Balıkçılık Ajansı, balıkçıların 1998 yılında iki ülke arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Habomai Adası yakınlarında faaliyet gösterdiğini belirtti.

Adalar sorunu

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların "Kuril Adaları", Japonya'nın ise "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.

Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014'ün başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. Söz konusu bölge, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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