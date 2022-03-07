Rusya, Jitomir bölgesinde yakıt deposunu vurdu - Son Dakika
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Rusya, Jitomir bölgesinde yakıt deposunu vurdu

07.03.2022 22:38

Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölgelerden biri olan Jitomir bölgesinde yer alan Çernyahova'da bir yakıt deposunu hedef aldı. Saldırı sonucu yakıt deposunda yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği bildirildi.

(Bekir Keskin/İHA)

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Ukrayna, Jitomir, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Jitomir bölgesinde yakıt deposunu vurdu - Son Dakika


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