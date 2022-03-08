Rusya, Jitomir'de petrol rafinerisini hedef aldı - Son Dakika

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Rusya, Jitomir'de petrol rafinerisini hedef aldı

UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın hava saldırısıyla Jitomir kentindeki petrol rafinerisini hedef aldığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın hava saldırısı sonucu çıkan yangına çok sayıda itfaiye personelinin müdahale ettiği, yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgede bulunan 9 petrol rafinerisinden 2'sinin hasar aldığı belirtildi. Hava saldırısında can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.