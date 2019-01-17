Son Dakika Haberleri: Rusya: Kaçırılan 6 Denizcimizle İletişim Kuruldu, Yaşıyorlar

Rusya: Kaçırılan 6 Denizcimizle İletişim Kuruldu, Yaşıyorlar

37 dakika önce

Korsanlar, 2 Ocak'ta Panama bayraklı MSC Mandy gemisinde çalışan 6 Rus denizciyi, Batı Afrika ülkesi Benin kıyılarında kaçırmıştı.

Rusya: Kaçırılan 6 Denizcimizle İletişim Kuruldu, Yaşıyorlar, System.String[]
Korsanlar, 2 Ocak'ta Panama bayraklı MSC Mandy gemisinde çalışan 6 Rus denizciyi, Batı Afrika ülkesi Benin kıyılarında kaçırmıştı.

Rusya Denizciler Birliği başkanı Yury Sukhorukov, yaptığı açıklamada, 2 Ocak'ta Gine Körfezi'ndeki korsanlar tarafından kaçırılan Rus denizcilerin 'kabul edilebilir' şartlarda yaşadıklarını belirtti.

Sukhorukov, korsanların, ele geçirilen geminin sahibi olan şirketle iletişim kurduğunu söyledi ve ekledi: "Korsan grubunun temsilcileri, geminin sahibi olan şirketle iletişim kurdu. Müzakereler başlatıldı. Kaptanın, gemi sahibiyle konuşmasına izin verildi. Her şeyin aşağı yukarı doğru olduğunu, insanların kabul edilebilir koşullarda tutulduğunu doğruladı."

Korsanlar, 2 Ocak gecesi Benin karasularında Panama bayraklı MSC Mandy konteyner gemisine saldırıp, gemiyi ele geçirmişti. Yirmi dört kişi gemideydi ve korsanlar Rus olan 6 kişiyi rehin almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:00 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Dünya
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