Rusya: "Kaçırılan denizcilerle irtibat kurulamadı"
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kamerun açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Rus denizcilere hala ulaşılamadığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:15 Kaynak: İHA
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açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Rus denizcilere hala ulaşılamadığını açıkladı.
15 Ağustos tarihinde Kamerun'da bulunan Douala Limanı yakınlarında Danimarka
bayraklı "Marmalita" isimli gemiye korsanlar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda gemide bulunan 8 mürettebat korsanlar tarafından kaçırıldı. Kaçırılma olayının ardından Rusya, kaçırılan denizcilerden 3'ünün Rus olduğunu açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada kaçırılma olayından sonra Rusya'nın Kamerun Büyükelçiliği ile Kamerunlu yetkililer arasında koordinasyon sağlandığı belirtilirken yapılan çalışmalarda hala nihai sonuca ulaşılamadığı ifade edildi. Kamerunlu makamların öncülüğünde gerçekleşen korsanlarla irtibat kurma faaliyetlerinin sürdüğü ifade edilirken şu ana kadar hiçbir denizciye de ulaşılamadığı açıklandı. Açıklamada Kamerun ile Rusya'nın arama faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. - MOSKOVA
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