Rusya, "Kalibr" füzeleriyle Japon Denizi'nde tatbikat yaptı - Son Dakika
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Rusya, "Kalibr" füzeleriyle Japon Denizi'nde tatbikat yaptı

14.04.2022 17:49
Rusya, "Kalibr" füzeleriyle Japon Denizi'nde tatbikat yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi'nde Pasifik Filosu'na ait denizaltılarla Kalibr füzesi kullanılarak tatbikat yapıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi'nde Pasifik Filo su'na ait denizaltılarla Kalibr füzesi kullanılarak tatbikat yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tatbikat esnasında Pasifik Filosu'na ait "Petropavlosk-Kamçatki" ve "Volhov" isimli iki yeni dizel-elektrikli denizaltılarının su altında iken "Kalibr" seyir füzelerini hedefine fırlattığı belirtildi.

Denizaltılarının sahte bir düşman tarafından yaratılan bölgeye girdiği ve oradan hedef bir konuma füze saldırısı başlattığı aktarılan açıklamada, "Sahte bir düşmanın gemisini taklit eden özel bir deniz kalkanı hedefi başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tatbikata Pasifik Filosu'ndan 15'ten fazla savaş gemisinin ve uçakların eşlik ettiği ifade edildi.

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Japon Denizi, Tatbikat, Rusya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, 'Kalibr' füzeleriyle Japon Denizi'nde tatbikat yaptı - Son Dakika


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