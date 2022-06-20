Rusya, Kaliningrad'a mal geçişini kısıtlayan Litvanya'ya protesto notası verdi - Son Dakika
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Rusya, Kaliningrad'a mal geçişini kısıtlayan Litvanya'ya protesto notası verdi

20.06.2022 15:34
Rusya, Kaliningrad'a mal geçişini kısıtlayan Litvanya'ya protesto notası verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kaliningrad bölgesine malların demir yolu ile geçişini kısıtlama kararı alan Litvanya'ya protesto notası gönderdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kaliningrad bölgesine malların demir yolu ile geçişini kısıtlama kararı alan Litvanya'ya protesto notası gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Litvanya'nın, Kaliningrad bölgesine malların demir yolu ile taşınmasına yönelik kısıtlama kararı aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu kararın, "Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasında Kaliningrad bölgesine malların taşınması ile ilgili 2002'de yapılan anlaşmayı ihlal ettiği" ve "düşmanca" olduğu vurgulandı.

Bu nedenle Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Virginia Umbrasene'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Maslahatgüzara, Litvanya topraklarından Kaliningrad bölgesine çeşitli malların demir yoluyla geçişine Rus tarafı bilgilendirilmeden getirilen kısıtlama nedeniyle protesto notası verildi. Maslahatgüzardan bu kısıtlamaların derhal kaldırılması istendi. Eğer Kaliningrad ve Rusya'nın geri kalan toprakları arasında yük taşımacılığı yeniden sağlanmazsa, Rusya, ulusal çıkarlarını koruma hakkını kendisinde saklı tutuyor." ifadelerine yer verildi.

"Litvanya'nın Kaliningrad ile ilgili kararı her şeyin ihlalidir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Litvanya'nın Kaliningrad ile ilgili kararının "benzeri" olmadığını belirterek "Bu, her şeyin ihlalidir. Bunun, AB'nin uyguladığı yaptırımların, malların geçişini kapsaması yönündeki kararından kaynaklandığını anlıyoruz. Bunun da yasa dışı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Peskov, durumun "çok ciddi" olduğunu vurgulayarak "Bu nedenle herhangi bir önlem ve karar alınmadan önce durum, derin bir analizin yapılmasını gerektiriyor. Bu analiz önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleştirilecek." diye konuştu.

"Kuzey Akım, AB'nin yaptırımlarından dolayı zarar görüyor"

Kuzey Akım doğal gaz boru hattı meselesine değinen Peskov, bu hattın AB'nin uyguladığı yaptırımlardan dolayı "zarar gördüğünü" belirtti.

Peskov, "Boru hattındaki türbinlerin iyice onarılması gerekiyor. Bazı türbinler, geri gönderilemiyor. Yani Avrupalılar, türbinleri yerine koymuyor. Gazın gönderilmesi için gerekli malzemeler yok. Bu kriz, Avrupa'nın eliyle yaratıldı." dedi.

Kaliningrad, Rusya'nın Rusya ile kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rus toprağıdır.

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Kaynak: AA

Kaliningrad, Litvanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

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