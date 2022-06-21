Rusya, Kaliningrad'a mal geçişinin kısıtlanmasıyla ilgili AB'yi protesto etti - Son Dakika
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Rusya, Kaliningrad'a mal geçişinin kısıtlanmasıyla ilgili AB'yi protesto etti

21.06.2022 14:12
Rusya, Kaliningrad'a mal geçişinin kısıtlanmasıyla ilgili AB'yi protesto etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya topraklarından Rusya'nın Kaliningrad bölgesine çeşitli malların transit geçişinin engellenmesiyle ilgili olarak Avrupa Birliği'ni (AB) protesto etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya topraklarından Rusya'nın Kaliningrad bölgesine çeşitli malların transit geçişinin engellenmesiyle ilgili olarak Avrupa Birliği'ni (AB) protesto etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB'nin Rusya Temsilcisi Büyükelçi Markus Ederer'in Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Kaliningrad ve Rusya'nın geri kalan toprakları arasında yük geçişinin tek taraflı Rusya karşıtı kısıtlamaların yayılmasıyla bağlantılı olduğu ve şiddetle protesto edildiği kaydedilen açıklamada, AB'nin ilgili yasal ve siyasi yükümlülüklerini ihlal eden ve gerilimi tırmandıran bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Ederer'e, Kaliningrad'a geçişlerin tekrar sağlanması talebinin iletildiği belirtilen açıklamada, "Aksi halde misillemeler yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

"Litvanya'ya yanıt ciddi olacak"

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Litvanya'nın Kaliningrad ile ilgili kararının "düşmanca" olduğunu belirterek "Litvanya'nın kararına yakında yanıt verilecek. Yanıtımız, Litvanya halkı için ciddi ve hissedilir olacaktır." dedi.

"Litvanya AB'nin yaptırımlarını uyguluyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılan AB Rusya Temsilcisi Ederer, Bakanlık çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile bir saatten fazla görüştüğünü belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin "AB'nin ilkeli tutumunu" ilettiğini vurgulayan Ederer, Ukrayna'da uluslararası ve insancıl hukukun ihlal edildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Aleksandr Gruşko ile de 20 dakika görüştüğünü aktaran Ederer, Kaliningrad bölgesine Litvanya üzerinden transit geçiş durumu ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduğunu dile getirdi.

AB'nin bu konudaki duruşunu net bir şekilde belirtme fırsatı bulduğunu kaydeden Ederer, Kaliningrad'a yönelik bir ablukanın söz konusu olmadığını, yaptırım kapsamına girmeyen malların transit geçişinin normal olarak sürdüğünü ifade etti.

Ederer, "Litvanya tek taraflı önlemler almıyor, AB'nin yaptırımlarını uyguluyor." diye konuştu.

Litvanya, AB'nin yaptırım listesinde olan bazı malların toprakları üzerinden Kaliningrad'a transit geçişini yasaklamıştı. Rusya'nın Kaliningrad bölgesi ile arasındaki tek demir yolu Litvanya topraklarından geçiyor.

Kaliningrad, Rusya'nın Rusya ile kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rus toprağıdır.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Kaliningrad, Rusya, Güncel, Son Dakika

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