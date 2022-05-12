RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK - Son Dakika
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RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK

12.05.2022 09:31

Ukrayna savaşı nedeniyle geçen yılın nisan ayına göre bu yıl yaş meyve sebzede yüzde 45 ihracat kaybı yaşanan Rusya pazarı, limanların ve Gürcistan kapısının yeniden açılmasıyla yeniden hareketlendi.

Ukrayna savaşı nedeniyle geçen yılın nisan ayına göre bu yıl yaş meyve sebzede yüzde 45 ihracat kaybı yaşanan Rusya pazarı, limanların ve Gürcistan kapısının yeniden açılmasıyla yeniden hareketlendi. Nakliye firmalarının yoğun siparişe yetişemediği Rusya'ya kabak, karpuz ve biber grubu gönderiliyor. Daha önce Rusya'ya Türk tırları, sacece Avrupa üzerinden gidiyor ancak bu da uzun yol nedeniyle maliyetleri arttırıyordu.

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Ukrayna savaşı 3'üncü aya doğru ilerlerken savaştan kaçan binlerce sığınmacı güvenli ülkelere yerleşti. Sosyal ve ekonomik yaşantının büyük oranda olumsuz etkilendiği savaştan Antalya'daki sebze ve meyve üreticileri de olumsuz etkilendi. Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihtiyacının yarısını karşılayan kentteki örtü altı üreticilerinin büyük kısmı Rusya'ya direkt gönderilen ürünleri yetiştiriyor. Domates, dikenli salatalık, biber grubu başta olmak üzere Rusya'nın büyük pazar olduğu ürünler, kapılar kapandığı için iç piyasaya düşük maliyetle sunuldu.

İHRACAT KAYBI YÜZDE 45

Rusya'nın yeniden doğudaki sınır kapılarını açmasıyla Antalya'daki örtü altı üretimi yapan çiftçiler ve toptancı halinde hareketlilik başladı. Rusya'ya geçen yıl nisan ayında Batı Akdeniz bölgesinden ihraç edilen yaş meyve sebze ürünü 29 bin 321 tonken, bu yıl aynı dönemde bu rakam 15 bin 958 tona düştü. İhracat kaybının yüzde 45'i gördüğü Rusya pazarında yeni siparişleri yetiştirmek için ihracatçı firmaların ürün paketleme tesisleri tüm hızıyla çalışıyor.

Üreticinin rahat nefes aldığını belirten Antalya Toptancı Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Hem denizden hem karadan sevkiyatlarımız başladı. Bütün ürünlerimizi rahatlıkla gönderebiliyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak. Sektörümüz yeniden hareketlendi. Rusya pazarında bir kayıp yaşadık ama bunu kısa sürede toparlarız" dedi.

Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a ürün ihraç eden firmanın genel müdürü Volkan Akpınar, çok geniş ürün gamına sahip olduklarını söyledi. Kabak, karpuz, biber başta olmak üzere ürünleri göndermeye başladıklarını belirten Akpınar, "Şu anda sorunsuz şekilde ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Ancak bu defa siparişlerin yoğunluğu nedeniyle TIR ve nakliyeciler yetişemiyor. Kabak çok fazla talep gördü. 25-30 ton günlük sipariş alıyoruz" diye konuştu.

RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK
RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK
RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK
RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK
RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK
RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK
RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK
RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK
RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK
RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK
RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK
RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK

YORUMLAR
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Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşa nefes aldırdı Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşa nefes aldırdı Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YENİDEN HAREKETLENDİ, YÜZDE 45'LİK KAYIP TELADİ EDİLECEK - Son Dakika
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