Son Dakika Haberleri: Rusya, kara sularına girdiği gerekçesiyle Kuzey Kore'ye ait iki tekneye el koydu
BBC
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Rusya, kara sularına girdiği gerekçesiyle Kuzey Kore'ye ait iki tekneye el koydu

40 dakika önce

Rusya Sahil Güvenlik birimleri, iki adet Kuzey Kore teknesinde 80'den fazla Kuzey Koreliyi yakaladıklarını açıkladı.

Rusya, kara sularına girdiği gerekçesiyle Kuzey Kore'ye ait iki tekneye el koydu, System.String[]

Rusya Sahil Güvenlik birimleri, iki adet Kuzey Kore teknesinde 80'den fazla Kuzey Koreliyi yakaladıklarını açıkladı.

Rusya kıyıları açıklarında izinsiz ve yasaya aykırı şekilde balık avladığı fark edilen tekneler durdurulmaya çalıştı. Birinden Rus Sahil Güvenlik botuna ateş açıldı.

Olay sırasında üç Rus görevli yaralandı.

Kuzey Kore'den henüz olayla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı "olayla ilgili ciddi endişelerinin olduğunu" duyurarak Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) iki tekneye toplam 11 deniz motorunun eşlik ettiğini ve Kore Yarımadası, Rusya ve Japonya arasında kalan Yamato sahillerinde durdurulduklarını açıkladı.

Tekneler sahilden yaklaşık 370 kilometre açıkta, Rusya'nın kara sularında yakalandı.

Rus Interfax haber ajansına göre FSB, teknelerin mürettebatıyla birlike Nakhodka Limanı'na çekildiği bilgisini verdi.

Müttefik iki ülke arasında, bu bölgede yaşanan kara suları ihlali ilk kez olmuyor.

Daha önce de benzer anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Kuzey Kore de kara sularına girdiğini söylediği Rus teknelerine el koymuştu.

Temmuz ayında, el koyduğu teknelerden birindeki Rus balıkçıları gözaltına almıştı.

Kuzey Kore, Rusya, Kore, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:54 
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