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Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor - Son Dakika

Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor

12.02.2022 16:16

Ukrayna - Rusya krizinde tansiyon git gide yükselirken Rusya'dan bir tatbikat hamlesi daha geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, 30'dan fazla savaş gemisinin Karadeniz açıklarında füze ve bomba saldırıları eğitimleri gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ukrayna-Rusya krizi giderek tırmanırken, Rusya'dan bir tatbikat hamlesi daha geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sivastopol ve Novorossiysk limanlarında bulunan 30'dan fazla savaş gemisinin Karadeniz'e hareket ettiği ve Kırım açıklarında deniz tatbikatı başlatılacağı duyuruldu. Rusya Donanması'na bağlı Karadeniz Filosu tarafından başlatılacak olan tatbikatın Karadeniz Filosu Komutanı Amiral İgor Osipov yönetiminde gerçekleştirileceği belirtildi.

"AMAÇ, ALANLARIMIZIN KORUNMASIDIR"

Açıklamada, "Tatbikat kapsamında savaş gemileri, tekneler ve filo destek gemileri, Sivastopol ve Novorossiysk'teki daimi üslerinden ayrılarak belirlenen bölgelere geçiş yaptı. Tatbikatın amacı Kırım yarımadasının kıyı şeritlerini, Karadeniz filosunun üslerini, deniz iletişim ve ekonomik faaliyet alanlarının korunmasıdır" denildi.

Rusya'dan tansiyonu yükseltecek bir hamle daha! Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor

"FÜZE VE BOMBA SALDIRILARI EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK"

Tatbikatın sırasında Rus donanmasına bağlı birlikler tarafında senaryo gereği düşman saldırılarına karşı atışlar gerçekleştirileceği vurgulanarak, "Deniz, kıyı ve hava hedeflerine karşı füze ve topçu ateşi, füze ve bomba saldırıları eğitimleri gerçekleştirecek. Karadeniz'den ve diğer filolardan çeşitli sınıflardaki 30'dan fazla savaş gemisi, deniz saldırı grupları ve çıkarma gemisi müfrezeleri olarak görevleri yerine getirecek. Bunlar arasında fırkateynler, devriye gemileri, füze gemileri, küçük füze gemileri ve çıkarma gemileri bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD DE ASKERLERİNİ GÖNDERİYOR

Her fırsatta Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına ilişkin açıklamalar yapan ABD, dün de tansiyonu giderek artırmıştı. ABD Donanması, Rusya ve Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine görev bölgesi Avrupa olan 6'ncı filoya 4 muhrip gemi gönderdiği bildirildi. ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "ABD Donanması muhripleri USS Sullivans (DDG 68), USS Gonzalez (DDG 66), USS Donald Cook (DDG 75) ve USS Mitscher (DDG 57) Avrupa operasyon bölgesinde faaliyet gösterecek. Görevleri boyunca, ABD Altıncı Filosu'nu ve NATO müttefiklerimizi desteklemek için bir dizi donanma faaliyetine katılacaklar." ifadelerine yer verildi.

Rusya'dan tansiyonu yükseltecek bir hamle daha! Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor

Daha önce Almanya, Polonya ve Romanya dahil olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerindeki NATO ve ABD güçlerine 3000 ek asker kaydıracağını açıklayan ABD, Polonya'ya yine 3 bin ilave asker gönderiyor. ABD'nin Almanya, Polonya, Estonya, Litvanya ve Romanya'daki asker sayısı 15 bini geçecek.

BU AKŞAM GÖRÜŞECEKLER

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dün gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu. Görüşme kararının Washington'un talebi üzerine alındığı ifade edildi.

BİRÇOK ÜLKE "UKRAYNA'YI TERK EDİN" ÇAĞRISI YAPTI

Öte yandan Kanada, ABD, Rusya, İngiltere, İsrail, Güney Kore, Japonya, Danimarka, Hollanda ve Norveç yetkilileri Ukrayna'daki vatandaşlarının bir an önce ülkeyi terk etmeleri için çağrı yaptı.

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Savaş Gemisi, Karadeniz, Savaş, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor - Son Dakika
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