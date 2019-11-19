Son Dakika Haberleri: Rusya Karadeniz'de askeri tatbikatlara başladı
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Rusya Karadeniz'de askeri tatbikatlara başladı

6 saat önce

Rusya Karadeniz'de 10'dan fazla gemi ve uçakla askeri tatbikatlara başladı.

Rusya Karadeniz'de askeri tatbikatlara başladı, System.String[]

Rusya Karadeniz'de 10'dan fazla gemi ve uçakla askeri tatbikatlara başladı.


Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de tatbikatlara başladıklarını duyurdu. Bakanlığın Karadeniz Filosu tarafından paylaşılan bilgilere göre Rus ordusu 10'dan fazla gemi ve uçakla Karadeniz'de tatbikatlara başladı. Bakanlık, "Karadeniz Filosunun roket ve topçu ateşli 10'dan fazla gemisi tatbikat yapmak üzere Sivastopol ve Novorossiysk üslerinden Karadeniz'e çıktı" diyerek tatbikatın başladığını duyurdu.


Tatbikat, yeni nesil 'Admiral Essen' firkateyni, küçük roket gemisi Vysnyi Volochek, büyük iniş gemisi Azov, mayın monteli Türbin, Kovrovets ve yardımcı donanma gemileriyle gerçekleştiriliyor. Ayrıca havadan savaş uçakları ve askeri helikopterler de tatbikata eşlik ediyor.


Öte yandan, Rusya'nın dün 3 Ukrayna gemisini iade etmesi üzerine bugün tatbikatlara başlaması, yeni bir güç gösterisi olarak nitelendirildi. - MOSKOVA

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
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