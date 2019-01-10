Son Dakika Haberleri: Rusya, Karadeniz'de S-400'lü Tatbikat Yaptığını Duyurdu

Rusya, Karadeniz'de S-400'lü Tatbikat Yaptığını Duyurdu

1 saat önce

Rusya, Karadeniz kıyısında gerçekleştirdiği tatbikatta Türkiye'nin de almak için anlaşmaya vardığı S 400 füzelerini başarılı bir şekilde kullandığını açıkladı.

Rusya, Karadeniz'de S-400'lü Tatbikat Yaptığını Duyurdu, System.String[]
Rusya, Karadeniz kıyısında gerçekleştirdiği tatbikatta Türkiye'nin de almak için anlaşmaya vardığı S 400 füzelerini başarılı bir şekilde kullandığını açıkladı.

Güney Askeri Okrugu, S-400 füze kompleksinin Karadeniz kıyısındaki tatbikatlar sırasında füze saldırısını geri püskürttüğünü bildirdi.  Güney Askeri Okrugu Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Planlı tatbikatlar sırasında üssü Krasnodar Krayı'nda olan Güney Askeri Okrugu hava savunma birliklerinin askerleri 'düşmanın' füze saldırısını başarıyla geri püskürttüler" ifadesini kullandı. 

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "S-400 Triumf füze kompleksi düşmanın hedeflerini tespit etmeye yönelik eylemleri yerine getirdi ve bunların yok edilmesi için elektronik füze atışları yaptı. Aynı zamanda, 'Pantsir S' füze kompleksi S-400'ü hava ve füze saldırısından koruma görevlerini yerine getirdi." 

Basın Servisi'nin Rus haber ajansı Ria Novosti'ye açıklamasında, atışların Karadeniz'de gerçekleştiği ve tatbikatlara 30'dan fazla teknik araç ve 100 askerin katıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:00 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Karadeniz, Dünya
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