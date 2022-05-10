Rusya: Karadeniz'de Yılan adasını almaya çalışan Ukrayna ordusu püskürtüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Karadeniz'de Yılan adasını almaya çalışan Ukrayna ordusu püskürtüldü

10.05.2022 00:02
Rusya: Karadeniz'de Yılan adasını almaya çalışan Ukrayna ordusu püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Karadeniz'deki Yılan adasını kontrol altına alma girişimlerini püskürttüklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Karadeniz'deki Yılan adasını kontrol altına alma girişimlerini püskürttüklerini bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

7 Mayıs'tan bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin doğrudan talimatıyla ABD ve İngiltere'den danışmanların doğrudan katılımıyla Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Yılan adasını ele geçirmek için "provokasyon hazırladığını" öne süren Konaşenkov, son iki gündür Kiev yönetiminin Karadeniz'in kuzeybatı kesiminin kontrolünü sağlamada önemli konuma sahip Yılan adasına karadan ve denizden birkaç taarruz girişiminde bulunduğunu dile getirdi.

Adada bulunan Rus askerlerinin eylemleri sonucunda Ukrayna'nın adayı ele geçirme girişimlerinin engellendiğini ve büyük kayıp verdiğini ileri süren Konaşenkov, "Yılan adasına saldırıların püskürtüldüğü dönemde havada 3 adet Su-24 ve 1 adet Su-27 olmak üzere 4 Ukrayna uçağı ve içerisinde asker bulunan Mi-8 ve Mi-24 helikopteri vuruldu." dedi.

Bölgede iki gün içerisinde havada 29 insansız hava aracının vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, 8 Mayıs'ta Ukrayna donanması personeli ile birlikte 3 zırhlı Ukrayna hücumbotunun yok edildiğini aktardı.

Denizde ve kıyıda Yılan adasını ele geçirmeye çalışan 50'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü bildiren Konaşenkov, Yılan adası kıyısında 24 Ukrayna askerinin cesedinin kaldığını dile getirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 162 uçak, 124 helikopter, 790 insansız hava aracı, 299 hava savunma füze sistemi, 2 bin 967 tank ve zırhlı araç, 347 çok namlulu roketatar, 1432 obüs ve havan topu, 2 bin 778 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Pentagon: Rusya, Donbas bölgesinde çok sınırlı ilerleme kaydediyor Pentagon: Rusya, Donbas bölgesinde çok sınırlı ilerleme kaydediyor Scholz ve Macron, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasını istedi Scholz ve Macron, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasını istedi

Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Yılan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Karadeniz'de Yılan adasını almaya çalışan Ukrayna ordusu püskürtüldü - Son Dakika


Son Dakika
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:31 Sağlık sorunları engel oldu! 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
21:52 Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış
21:05 Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 00:09:32. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya: Karadeniz'de Yılan adasını almaya çalışan Ukrayna ordusu püskürtüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement