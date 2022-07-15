Rusya: Karadeniz Girişimi nihai belgesinin çalışmaları yakında tamamlanacak

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışına yönelik yakın zamanda nihai belgenin oluşturulmasına yönelik çalışmaların tamamlanacağını bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için 13 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler (BM) heyeti ile yapılan toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.

Toplantıda, Rusya'nın, Kiev yönetimine silah ve askeri teçhizat temini için tedarik zincirinin kullanılması hariç, provokasyonların önlenmesi, yabancı ülkelere tahıl taşınması için önlemler önerdiğini aktaran Konaşenkov, " Rusya Federasyonu'nun önerileri, ağırlıklı olarak istişarelerdeki katılımcılar tarafından desteklendi. Yakın zamanda 'Karadeniz Girişimi' nihai belgesinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki dörtlü toplantı

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerin de katılımıyla Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın taşınmasını görüşmek üzere 13 Temmuz'da İstanbul'da askeri toplantı yapılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'dan tahıl transferini görüşmek üzere düzenlenen dörtlü toplantıda, ilgili tarafların temsilcilerinin yer aldığı bir koordinasyon merkezi kurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Toplantıda, limanların çıkış ve varış noktalarında ortak denetimlerin yapılması ve seyir güvenliğinin sağlanması konusunda bir anlayışa sahip olunduğunu söyleyen Akar, Ukrayna ve Rus heyetlerinin gelecek hafta Türkiye'de bir araya gelerek tüm detayları gözden geçireceklerini ve "alınan önlemleri" imzalayacaklarını kaydetmişti.