Rusya: Karadeniz Girişimi nihai belgesinin çalışmaları yakında tamamlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Karadeniz Girişimi nihai belgesinin çalışmaları yakında tamamlanacak

15.07.2022 15:08
Rusya: Karadeniz Girişimi nihai belgesinin çalışmaları yakında tamamlanacak

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışına yönelik yakın zamanda nihai belgenin oluşturulmasına yönelik çalışmaların tamamlanacağını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışına yönelik yakın zamanda nihai belgenin oluşturulmasına yönelik çalışmaların tamamlanacağını bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için 13 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler (BM) heyeti ile yapılan toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.

Toplantıda, Rusya'nın, Kiev yönetimine silah ve askeri teçhizat temini için tedarik zincirinin kullanılması hariç, provokasyonların önlenmesi, yabancı ülkelere tahıl taşınması için önlemler önerdiğini aktaran Konaşenkov, " Rusya Federasyonu'nun önerileri, ağırlıklı olarak istişarelerdeki katılımcılar tarafından desteklendi. Yakın zamanda 'Karadeniz Girişimi' nihai belgesinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki dörtlü toplantı

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerin de katılımıyla Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın taşınmasını görüşmek üzere 13 Temmuz'da İstanbul'da askeri toplantı yapılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'dan tahıl transferini görüşmek üzere düzenlenen dörtlü toplantıda, ilgili tarafların temsilcilerinin yer aldığı bir koordinasyon merkezi kurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Toplantıda, limanların çıkış ve varış noktalarında ortak denetimlerin yapılması ve seyir güvenliğinin sağlanması konusunda bir anlayışa sahip olunduğunu söyleyen Akar, Ukrayna ve Rus heyetlerinin gelecek hafta Türkiye'de bir araya gelerek tüm detayları gözden geçireceklerini ve "alınan önlemleri" imzalayacaklarını kaydetmişti.

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna tahılına dair İstanbul'daki toplantıda olası anlaşmaların unsurları formüle edildi Rusya: Ukrayna tahılına dair İstanbul'daki toplantıda olası anlaşmaların unsurları formüle edildi Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı: İstanbul'daki toplantıdan ne sonuç çıktı, hangi adımlar atılacak? Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı: İstanbul'daki toplantıdan ne sonuç çıktı, hangi adımlar atılacak?
Kaynak: AA

Karadeniz, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Karadeniz Girişimi nihai belgesinin çalışmaları yakında tamamlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Skuter kazaları bitmek bilmiyor! Adana'da genç hemşire arabanın altında kaldı
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:37 Rusya bilinçli bir şekilde sivilleri öldürüyor! Ukrayna'da iki üniversite roketlerle vuruldu
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 15:29:42. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya: Karadeniz Girişimi nihai belgesinin çalışmaları yakında tamamlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement