Rusya, Kazakistan'a Nükleer Santral İnşa Etmeyi Teklif Teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'a nükleer güç santral inşa etmeyi teklif ettiklerini belirtti.Rus lider, Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmeden sonra, "Yeni işbirliği biçimlerine geçmeyi öneriyoruz. Her şeyden önce, Kazakistan'da Rus teknolojileriyle bir nükleer santralin inşa etme olasılığını kastediyorum" dedi.İki ülkenin petrol ve doğalgaz alanlarındaki aktif işbirliğine dikkat çeken Putin, "Gazprom kesintisiz olarak Kazakistanlı tüketicilere gaz sağlıyor, Karaçaganak yatağından çıkan yakıtın Orenburg gaz işleme tesisinde işlenmesi konusunda KazMunayGaz ile çalışıyor. Lukoil ve Kazakistanlı partnerler ile birlikte Hazar Denizi'ndeki Tsentralnoye yatağının değerlendirecek bir işletme kuruldu" ifadelerini kullandı.Putin ayrıca Tokayev'e, ilk yurtdışı ziyaretinin Rusya'ya yaptığı için teşekkür etti ve görüşmenin, Nursultan Nazarbayev döneminde oluşan geleneklere uygun geçtiğini kaydetti. İki ülke lideri, görüşmenin ardından ortak bildiri kabul etti. Putin, stratejik partnerliği güçlendirme niyetinin bildiriye yansıdığını söyledi. Tokayev de Rusya'yla ilişkilerde stratejik partnerliği sürdürme sözünü verdi. Kazakistan lideri, ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkinin "özel niteliğine vurgu yaptığı için derin sembolik anlam taşıdığını dile getirdi.