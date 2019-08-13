Rusya Kazaklarından kesmeli ve dilimlemeli kılıç yarışması
10 dakika önce
Rusya'nın Sverdlovsk Oblastı'ndaki Bogdanoviç kentinde etnik topluluk kazaklar kılıç benzeri uzun bıçakları ile yapılan yarışmada yeteneklerini sergiledi.
Rusya'nın Sverdlovsk Oblastı'ndaki Bogdanoviç kentinde etnik topluluk kazaklar kılıç benzeri uzun bıçakları ile yapılan yarışmada yeteneklerini sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 06:39
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