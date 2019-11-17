Son Dakika Haberleri: Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim ediyor
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Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim ediyor

6 saat önce

Rusya, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini yarın Ukrayna'ya teslim edecek.

Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim ediyor, System.String[]

Rusya, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini yarın Ukrayna'ya teslim edecek.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Rusya'nın Kerç Boğazı'nda el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin teslim edilmek üzere Kerç Boğazından ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Ukrayna ile varılan anlaşmaya göre 'Nikopol', 'Yeni Kapu' ve 'Berdyansk' savaş gemileri, 18 Kasım'da kararlaştırılan yerde teslim edilecek." ifadelerine yer verildi.

Rus savaş gemileri, geçen yıl kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında, kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemiye el koymuş ve personeli gözaltına almıştı.

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, mayısta, Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisi ile 24 mürettebatın serbest bırakılması yönünde karar almıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında Kerç boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi eylülde yapılmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:14 Kaynak: AA
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