Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim ediyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Rusya'nın Kerç Boğazı'nda el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin teslim edilmek üzere Kerç Boğazından ayrıldığı bildirildi.

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