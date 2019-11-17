Son Dakika Haberleri: Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim ediyor
Son Dakika Dünya Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim ediyor - Son Dakika Dünya

Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim ediyor

6 saat önce

Rusya Federal Güvenlik Servisi Ukrayna ile varılan anlaşmaya göre 'Nikopol', 'Yeni Kapu' ve 'Berdyansk' savaş gemilerinin 18 Kasım'da kararlaştırılan yerde teslim edileceğini açıkladı

Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim ediyor, System.String[]

Rusya, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini yarın Ukrayna'ya teslim edecek.


Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Rusya'nın Kerç Boğazı'nda el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin teslim edilmek üzere Kerç Boğazından ayrıldığı bildirildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:34 
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