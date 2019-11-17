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Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim ediyor
6 saat önce
Rusya Federal Güvenlik Servisi Ukrayna ile varılan anlaşmaya göre 'Nikopol', 'Yeni Kapu' ve 'Berdyansk' savaş gemilerinin 18 Kasım'da kararlaştırılan yerde teslim edileceğini açıkladı
Rusya, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini yarın Ukrayna'ya teslim edecek.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Rusya'nın Kerç Boğazı'nda el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin teslim edilmek üzere Kerç Boğazından ayrıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:34
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