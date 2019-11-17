Son Dakika Haberleri: Rusya Kerç Boğazı'nda el koyduğu Ukrayna gemilerini iade ediyor
Son Dakika Güncel Rusya Kerç Boğazı'nda el koyduğu Ukrayna gemilerini iade ediyor - Son Dakika

Rusya Kerç Boğazı'nda el koyduğu Ukrayna gemilerini iade ediyor

6 saat önce

Rusya Federal İstihbarat Servisi, geçtiğimiz yıl Kerç Boğazı'nda el konulan Ukrayna ordusuna ait gemilerin iade edileceğini açıklandı.

Rusya Kerç Boğazı'nda el koyduğu Ukrayna gemilerini iade ediyor, System.String[]

Rusya Federal İstihbarat Servisi, geçtiğimiz yıl Kerç Boğazı'nda el konulan Ukrayna ordusuna ait gemilerin iade edileceğini açıklandı.

Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB), geçtiğimiz yıl Kerç Boğazı'nda el koyulan Ukrayna ordusuna ait gemilerin geri göndereceğini duyurdu. FSB'den yapılan açıklamada teslimatın karşılıklı anlaşma çerçevesinde gerçekleşeceği belirtilerek, 'Yana Kapu', 'Nikopol' ve 'Berdyansk' adlı gemilerin Kerç limanından yarın çıkartılacağı kaydedildi. Gemiler, Ukrayna deniz sınırında Ukraynalı yetkililere teslim edilecek.

Ukrayna donanmasına ait gemiler, geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da Rusya sınırlarını ihlal etmişti. Rus sınır güvenlik güçlerinin taleplerine karşılık vermeyen Ukraynalı denizciler, birkaç saat boyunca tehlikeli manevralar gerçekleştirmişti. Olay sonucunda Rusya tarafından üç gemiye el konulmuş, 24 Ukraynalı denizci de tutuklanmıştı. Büyük yankı uyandıran olayın ardından Rusya, 24 Ukraynalı denizciyi serbest bırakarak ülkelerine geri göndermişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Ukrayna, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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