Rusya, Kiev bölgesinde petrol terminalini hedef aldı - Son Dakika

Rus ordusu, başkent Kiev'e ilerleyişi kapsamında bölgede bulunan petrol terminalini hedef aldı.

Ukrayna Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada, 'Petrol terminali, Kiev bölgesindeki Kruchki'de yanıyor. Düşman etrafındaki her şeyi yok etmek istiyor. Gün boyunca, askeri hava alanımıza balistik roketlerden ateş edildi, ancak pozisyonu koruduk. Saldırılar şu anda gerçekleşiyor' denildi. Görüntülerde, saldırı sonrası yangın çıktığı görüldü.