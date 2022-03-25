Son dakika gündem: Rusya, Kiev'de akaryakıt deposunu bombaladı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Rusya, Kiev'de akaryakıt deposunu bombaladı

25.03.2022 12:44
Son dakika gündem: Rusya, Kiev'de akaryakıt deposunu bombaladı

Son dakika gündem haberine göre Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan bir akaryakıt deposunu bombaladı.

Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan bir akaryakıt deposunu bombaladı.

Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya, stratejik noktaları vurmaya devam ediyor. Başkent Kiev'in Kalinovka köyünde bir akaryakıt deposu da gece saatlerinde Rus ordusu tarafından vuruldu. Saldırının ardından Kiev Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kiev bölgesinde bulunan Kalinovka köyündeki akaryakıt deposu, Rus askerlerinin gerçekleştirdiği bombalı saldırıyla vuruldu. Patlamalar sonucunda 3 kişi yaralandı ve can kayıpları yaşandı" denildi.

Saldırıdaki can kaybına ilişkin detaylı bir açıklama yapılmazken, patlamanın şiddetiyle akaryakıt deposu yakınlarındaki sivil binaların da zarar gördüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise gece saatlerinde Kiev'de Ukrayna ordusuna ait bir akaryakıt deposunun imha edildiğini belirterek, "24 Mart akşamı Kalibr yüksek hassasiyetli deniz tabanlı seyir füzeleri ile Kiev yakınlarındaki Kalynovka köyünde bir yakıt üssü vuruldu. Bu akaryakıt üssünden Ukrayna'nın orta bölümündeki Ukrayna birliklerine akaryakıt sevkiyatı gerçekleşiyordu" dedi.

(Bekir Keskin-İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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