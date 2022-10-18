Rusya, Kiev'de enerji tesisini vurdu - Son Dakika
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Rusya, Kiev'de enerji tesisini vurdu

18.10.2022 10:13
Rusya, Kiev'de enerji tesisini vurdu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko, Rusya'nın başkent Kiev'de bulunan bir enerji tesisini vurduğu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko, Rusya'nın başkent Kiev'de bulunan bir enerji tesisini vurduğu açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko tarafından yapılan açıklamada, enerji tesisine yönelik 3 hava saldırısının meydana geldiği belirtildi. Görgü tanıkları, çok sayıda patlamanın yaşandığı bölgede dumanların gökyüzünü kapladığını söyledi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko da saldırılarda kritik altyapının hedef alındığını ve acil durum ekiplerinin olay yerinde bulunduğu bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Rusya dün başkent Kiev'deki Shevchenkivskyi bölgesine kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlemiş ve bir binada ağır hasar oluşmuştu. Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda 4 kişinin öldüğü, 19 kişinin enkazdan kurtarıldığı ve 3 kişinin de hastanedeki tedavisinin sürdüğü ifade edilmişti. - KİEV

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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Peş peşe üç saldırı düzenlendi, enerji tesisi vuruldu Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Peş peşe üç saldırı düzenlendi, enerji tesisi vuruldu Son dakika haberleri | Ukrayna Başsavcılığı: 'Kiev'e yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti' Son dakika haberleri | Ukrayna Başsavcılığı: 'Kiev'e yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti'
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Kiev'de enerji tesisini vurdu - Son Dakika

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