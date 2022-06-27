Rusya: Kiev'de füze üretilen binaları yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir füze işletmesinin üretim binalarının yüksek hassasiyetli füzelerle dün vurulduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ile 4 aydan fazla süredir devam eden savaştaki Rus ordusunun eylemleri ile ilgili başkent Moskova'da bilgi verdi.

Ukrayna'daki askeri altyapılara yönelik saldırılara devam ettiklerini belirten Konaşenkov, "Kiev'in Şevçenko Mahallesi'nde bulunan 'Artem' füze-uzay işletmesinin üretim binaları, Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerince havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli 4 füze ile vuruldu. Bu işletmede, çok namlulu roketatar için mühimmat üretiliyordu." dedi.

Tüm füzelerin hedefe ulaştığı ifade edilen açıklamada, saldırıda sivil altyapıya zarar verilmediği ileri sürüldü.

"14 yabancı paralı savaşçıdan oluşan 2 grup yok edildi"

Konaşenkov, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Lisiçanks kentine doğru ilerlediğini, buradaki bir petrol rafinerisinin yakınlarında 14 yabancı paralı savaşçıdan oluşan 2 grubun yok edildiğini aktararak, "Birinci grup, çeşitli Avrupa ülkelerinin vatandaşları, ikincisi ise Gürcistanlı savaşçıları içeriyordu." dedi.

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesindeki Visunsk yerleşim birimin yakınlarında 106. Taburun 63. Motorlu Piyade Tugayına ait merkezi vurduğunu belirten Konaşenkov, saldırıda 40'tan fazla Ukraynalı asker ile 12 askeri teçhizatın imha edildiğini söyledi.

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan "Sağ Sektör", "Azov" ve "Kraken" taburlarındaki askerlerin yok edildiğini aktaran Konaşenkov, Mıkolayiv ve Luhansk bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 5 yönetim merkezi ile 3 mühimmat ve füze deposunun vurulduğunu ifade etti.

Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birlikleriyle füze ve topçu birliklerinin saldırıları sonucunda 24 yönetim merkezi, 58 bölgede topçu ve havan birlikleri ile 304 bölgede asker ve askeri teçhizatının imha edildiği bilgisini paylaştı.

Donetsk yönünde 2 "Grad" çok namlulu roketatar ile 2 "Gvozdika" motorlu obüsün vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 215 uçak, 132 helikopter, 1373 insansız hava aracı, 350 hava savunma füze sistemi, 3 bin 830 tank ve zırhlı araç, 684 çok namlulu roketatar, 3 bin 25 obüs ve havan topu, 3 bin 870 özel askeri araç imha edildi." dedi.