Rusya: Kiev'de roket üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk - Son Dakika
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Rusya: Kiev'de roket üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk

29.04.2022 11:56
Rusya: Kiev'de roket üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir roket işletmesinin üretim binalarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir roket işletmesinin üretim binalarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov, "Havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle Kiev'de 'Artem' roket-uzay işletmesinin üretim binaları vuruldu." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzeleriyle Fastov, Krasnosölka ve Polonnoye demiryolu kavşaklarında üç çekiş trafo merkezinin yok edildiğini ve havadan yüksek hassasiyetli füzelerle de 9 Ukrayna askeri unsurunun imha edildiğini dile getirdi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin, gece boyunca 112 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu bildiren Konaşenkov, füze birliklerinin 13 nesneyi yok ettiğini aktardı.

Konaşenkov, topçu birliklerinin 975 yeri ateş altına aldığını ifade etti.

Rus hava savunma sistemleriyle 13 insansız hava aracının havada vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar, 142 uçak, 111 helikopter, 634 insansız hava aracı, 278 hava savunma füze sistemi, 2 bin 638 tank ve zırhlı, 304 çok namlulu roketatar, 1175 obüs ve havan topu, 2 bin 467 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

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Ukrayna, Rusya, Roket, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Kiev'de roket üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya: Kiev'de roket üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk - Son Dakika
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