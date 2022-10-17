Rusya, Kiev'i kamikaze insansız hava araçlarıyla vurdu - Son Dakika
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Rusya, Kiev'i kamikaze insansız hava araçlarıyla vurdu

17.10.2022 10:12

- Rusya, Kiev'i kamikaze insansız hava araçlarıyla vurdu Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

- Rusya, Kiev'i kamikaze insansız hava araçlarıyla vurdu

KİEV - Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılar düzenledi. Kiev'in Shevchenkivskyi bölgesinin kamikaze insansız hava araçlarıyla vurulmasının ardından açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, "Başkentin merkezindeki Shevchenkivskyi bölgesinde bir patlama meydana geldi. Tüm ekipler olay yerinde. Detaylar daha sonra açıklanacak. Hava alarmları devam ediyor. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.

Toplam 4 patlama duyuldu

Saldırı sonrasında son durumla ilgili bilgi vermeye devam eden Klitschko, toplam 4 patlama yaşandığını açıkladı. Shevchenkivskyi'deki bir binada da yangın çıktığını bildiren Klitschko, "İtfaiyeciler çalışıyor. Çok sayıda yapı zarar gördü. Sağlık görevlileri olay yerinde. Kayıplar ile ilgili bilgileri açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Klitschko ayrıca, parçalanmış bir kamikaze İHA'ya ait fotoğraf da paylaştı.

Rusya'nın 10 Ekim'de aralarında başkent Kiev'in de bulunduğu birçok bölgeye düzenlendiği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 105 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Kiev'i kamikaze insansız hava araçlarıyla vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Kiev'i kamikaze insansız hava araçlarıyla vurdu - Son Dakika
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