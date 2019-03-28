Son Dakika Haberleri: Rusya, Kırgızistan'daki Hava Üssünü Modernize Edecek

Rusya, Kırgızistan'daki Hava Üssünü Modernize Edecek

1 saat önce

Kırgızistan ile Rusya arasında, ülkedeki Rus askeri üssün statüsü ve süresini öngören anlaşmada değişilik yapılmasına dair protokol imzalandı.

Rusya, Kırgızistan'daki Hava Üssünü Modernize Edecek, System.String[]
Kırgızistan ile Rusya arasında, ülkedeki Rus askeri üssün statüsü ve süresini öngören anlaşmada değişilik yapılmasına dair protokol imzalandı.

Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov arasında yapılan ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından imza törenine geçildi.

İki liderin hazır bulunduğu törende, Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında, Kırgızistan'daki Rus askeri üssünün statüsü ve süresini içeren anlaşmada değişilik yapılmasına dair protokol imzalandı.

Kırgız Genelkurmay Başkanı Rahimberdi Duyşembiyev, törenden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki ülke silahlı kuvvetleri arasında imzanan protokol, Rus hava üssünde Kırgız askerlerin insansız hava araçlarını kullanımı konusunda eğitilmesini ve Kırgız askeri pilotların kullandığı Rus hava üssündeki pistin modernizasyonunu öngörüyor." dedi.

Duyşembiyev, Rusya'nın üs kirası olarak yılda yaklaşık 4 milyon 800 bin dolar ödeyeceği bilgisini paylaştı.

Rus askeri hava üssü, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde başkent Bişkek'ten 25 kilometre uzaklıktaki Kant kentinde 2003'ten bu yana faaliyet gösteriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Güncel
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