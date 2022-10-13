Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri, Kırgız-Tacik sınır meselesini görüştü (2) - Son Dakika
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Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri, Kırgız-Tacik sınır meselesini görüştü (2)

13.10.2022 19:23

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgız-Tacik sınır meselesini ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgız-Tacik sınır meselesini ele aldı.

Putin, Caparov ve Rahman, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen " Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi" kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin önemine işaret eden Putin, "Kırgızistan ve Tacikistan, yakın müttefiklerimiz arasında bulunuyor. Uluslararası kuruluşlar çerçevesinde çok yakından çalışıyoruz ve elbette stratejik ortaklarız." dedi.

Rusya'da 1 milyon Kırgızistan ve 2 milyon Tacikistan vatandaşının yaşadığına dikkati çeken Putin, "Hem Kırgızistan hem de Tacikistan ile ticaret hacmi, geçen yıl yaklaşık yüzde 45, bu yılın 7 ayında yüzde 20-30 arttı. Ticaret hacmi oldukça büyüktür." ifadesini kullandı.

Putin, söz konusu ülkelerle iş birliği için oluşturulan koşulların korunmasından yana olduklarını dile getirdi.

Caparov: "Kırgız-Tacik sınır meselesinin barış yoluyla çözülmesi gerekiyor"

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden üçlü görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kırgız-Tacik sınır konuları ele alındı.

Görüşmede, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Tacikistan'ın silahlı saldırganlığının sonuçlarını hatırlatarak, Kırgız tarafının, tartışmalı konuların yalnızca barışçıl yollarla siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gereği konusundaki değişmeyen tutumuna bağlılığını teyit etti.

Caparov, "istikrar ve iyi komşuluğun garantörü olacak Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınırın belirlenmesini karşılıklı yarar ve süratle tamamlanması konusunda kararlı olduklarını" vurguladı.

Liderler, Orta Asya'daki güvenliği görüştü

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Putin, Caparov ve Rahman, Orta Asya'daki bölgesel güvenlik ve istikrar konularında görüş alışverişinde bulundu.

Tacik-Kırgız devlet sınırının tespiti ve belirlenmesine ilişkin müzakere sürecinin ele alındığı görüşmede, "oluşan sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi, iki ülke arasındaki sınırın belirlenmesine ilişkin çalışmaların mevcut anlaşmalar çerçevesinde yapılması konusunda" mutabık kalındı.

Geçen ay, sınır anlaşmazlığı yüzünden Kırgızistan ile Tacikistan milli muhafızları arasında çıkan çatışma, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Çatışmada, her iki tarafta 100 kişinin yaşamını yitirdiği, Kırgız tarafında 640 evin hasar gördüğü bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri, Kırgız-Tacik sınır meselesini görüştü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri, Kırgız-Tacik sınır meselesini görüştü (2) - Son Dakika
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