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Rusya Kırım'da S-400'ler ile tatbikat yaptı

6 saat önce

Rusya Kırım'da S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Kırım'da S-400'ler ile tatbikat yaptı, System.String[]

Rusya Kırım'da S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi.


Rusya, 2015 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da hava savunma sistemleri ile tatbikat yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırım yarımadasında S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri ile yapılan tatbikatta temsili olarak yarımadaya gerçekleştirilen saldırıların bertaraf edildiği ve saldırı unsurlarının imha edildiği belirtildi. Açıklamada, Pantsir-S hava savunma sistemleri ile saldırı gerçekleştiren unsurların tespit edilerek hedefin imha edildiği, S-400'lerle ise ağır saldırı unsurlarının tespit edilerek yok edildiği ifade edildi. Ayrıca gerçekleştirilen tatbikatta hava savunma sistemlerinin roketleri yerine elektronik roketler kullanılarak hedeflerin bu yolla temsilen imha edildiği bildirildi. - MOSKOVA

Kırım, Rusya, S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:53 Kaynak: İHA
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