Son Dakika Haberleri: Rusya, Kırım'da S-400'lerle tatbikat gerçekleştirdi
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Rusya, Kırım'da S-400'lerle tatbikat gerçekleştirdi

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı Kırım'da hava savunma tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya, Kırım'da S-400'lerle tatbikat gerçekleştirdi, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı Kırım'da hava savunma tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kırım'da gerçekleştirilen tatbikatta, S-400 ve Pantsir-S adlı hava savunma füze fırlatma sistemlerinin kullandığını açıkladı. Açıklamada S-400'lerin ve diğer hava savunma sistemlerinin hareket halindeyken saldırıları etkisiz hale getirdiği belirtildi.


S 400, Rusya, Kırım, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
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