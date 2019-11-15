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Rusya, Kırım'da S-400'lerle tatbikat gerçekleştirdi
6 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı Kırım'da hava savunma tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
Rusya Savunma Bakanlığı Kırım'da hava savunma tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kırım'da gerçekleştirilen tatbikatta, S-400 ve Pantsir-S adlı hava savunma füze fırlatma sistemlerinin kullandığını açıkladı. Açıklamada S-400'lerin ve diğer hava savunma sistemlerinin hareket halindeyken saldırıları etkisiz hale getirdiği belirtildi.
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