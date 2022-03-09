Rusya, Kırım'dan Ukrayna'ya zırhlı trenlerle ağır silahlar taşıdı - Son Dakika
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Rusya, Kırım'dan Ukrayna'ya zırhlı trenlerle ağır silahlar taşıdı

09.03.2022 04:07

- Rusya, Kırım'dan Ukrayna'ya zırhlı trenlerle ağır silahlar taşıdı Rusya, Ukrayna'nın güneyinde çatışmaların yaşandığı kentlere Kırım'dan zırhlı trenlerle ağır silahlar gönderdi.

- Rusya, Kırım'dan Ukrayna'ya zırhlı trenlerle ağır silahlar taşıdı

KİEV - Rusya, Ukrayna'nın güneyinde çatışmaların yaşandığı kentlere Kırım'dan zırhlı trenlerle ağır silahlar gönderdi.

Ukrayna'ya saldırılarına devam eden Rusya, hem kendi topraklarından hem de Belarus'tan ağır silahlar naklederek, Kırım'dan da Ukrayna'nın güney kentlerine zırhlı trenlerle silahlar gönderdi. Ağır silahların taşındığı trenlerden birine ait sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Rusya'nın Kırım'daki askeri birliklerinden roket, ağır zırhlı araçlar ve hafif silahlar gönderdiği ifade edildi. Rus askerleri tarafından korunan trenlere yüklenen silahların ise Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol kentine gönderildiği belirtildi. Trenlere, Sovyetler yapımı ZU-23-2 tipi makineli uçaksavar toplarının da bulunması dikkat çekti. "Amur" ve "Baykal" olarak isimlendirilen trenlerin ne kadar silah taşıdığı konusunda kesin bilgi edinilemezken, Rusya Savunma Bakanlığı da silah taşıyan Rus trenleri hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Rusya, Kırım'dan Ukrayna'ya zırhlı trenlerle ağır silahlar taşıdı
Rusya, Kırım'dan Ukrayna'ya zırhlı trenlerle ağır silahlar taşıdı
Rusya, Kırım'dan Ukrayna'ya zırhlı trenlerle ağır silahlar taşıdı

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Ukrayna, Belarus, Kırım, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Kırım'dan Ukrayna'ya zırhlı trenlerle ağır silahlar taşıdı - Son Dakika


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