Son Dakika Haberleri: Rusya: Kırım ile Türkiye arasında feribot seferleri başlıyor
Son Dakika Dünya Rusya: Kırım ile Türkiye arasında feribot seferleri başlıyor - Son Dakika Dünya

Rusya: Kırım ile Türkiye arasında feribot seferleri başlıyor

7 saat önce

Rusya, Kırım yarımadası ile Türkiye arasında feribot seferlerinin yeniden başlatıldığını açıkladı.

Rusya: Kırım ile Türkiye arasında feribot seferleri başlıyor, System.String[]

Rusya, Kırım yarımadası ile Türkiye arasında feribot seferlerinin yeniden başlatıldığını açıkladı.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya, "Bugün Kırım ile Türkiye arasında feribot seferleri yeniden başlatıldı. Dostluk ve Kırım'ın tanınması adına bir adım daha. Erdoğan, vatandaşlarının fikrine değer verdiğini ve bağımsız politika izleyebildiğini bir kez daha ortaya koydu. Bu, Batı'nın emirleri ile yaşayan diğer ülkeler için iyi bir örnek" açıklamasını yaptı.

Kırımlı yetkililer, feribot seferlerinin Zonguldak ve Kırım'ın Kerç limanları arasında haftada bir gün yapılacağını açıklamıştı.

Türkiye, Kırım'dan kalkan gemilerin Türk limanlarına girişini 2017 yılında yasaklamıştı.


Türkiye, Rusya, Kırım, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
Kurtulmuş: "Seçim vaktinde yapılacak" AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı Kurşun dizisi final yapıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:59:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya: Kırım ile Türkiye arasında feribot seferleri başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]